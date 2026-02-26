uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2026-02-26
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2026.02.26 1ª página Cultura e Lazer Torres Novas celebra protocolo para ...
Torres Novas celebra protocolo para ser parceiro oficial da Festa da Bênção do Gado
O presidente do município, José Trincão Marques, com o presidente da associação, Fernando Fétal da Silva - Foto CMTN

Torres Novas celebra protocolo para ser parceiro oficial da Festa da Bênção do Gado

Município de Torres Novas compromete-se a dar apoio financeiro até 100 mil euros para a realização da festa centenária que se realiza este ano em Riachos.

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A Câmara de Torres Novas celebrou com a Bênção do Gado - Associação Cultural um protocolo de cooperação, com vista à realização das Festas da Bênção do Gado, que vão decorrer na vila de Riachos, entre 24 de Julho e 3 de Agosto de 2026. O protocolo foi assinado pelo presidente do município, José Trincão Marques, e pelo presidente da direcção daquela associação, Fernando Fétal da Silva.
Formalizou-se assim, destaca o município, “uma parceria institucional que reconhece esta iniciativa como um acontecimento de interesse público e concelhio, determinante para a preservação do património cultural, dos usos e costumes rurais da freguesia de Riachos e para a dinamização da vida comunitária e económica do concelho”.
O município assume o “estatuto de parceiro oficial” destas festas, comprometendo-se a atribuir um apoio financeiro até ao montante de 100 mil euros, complementado por apoio não financeiro, nomeadamente apoio logístico, técnico e recursos humanos, de acordo com a disponibilidade municipal e mediante a apresentação de orçamento detalhado por parte da associação.
As Festas da Bênção do Gado constituem uma das mais emblemáticas manifestações culturais do concelho de Torres Novas, sendo a principal iniciativa cultural, etnográfica e agrícola da região em 2026 e a única do género em todo o Ribatejo. De forte cariz popular, esta celebração assume-se como um símbolo identitário de Riachos e do concelho, atraindo milhares de visitantes e contribuindo significativamente para a promoção turística e económica do território. Esta atribuição financeira, tal como O MIRANTE já tinha dado nota, foi aprovada por unanimidade em sessão camarária e vai ser atribuída por tranches.

Torres Novas celebra protocolo para ser parceiro oficial da Festa da Bênção do Gado
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...