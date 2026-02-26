O presidente do município, José Trincão Marques, com o presidente da associação, Fernando Fétal da Silva - Foto CMTN

Torres Novas celebra protocolo para ser parceiro oficial da Festa da Bênção do Gado

Município de Torres Novas compromete-se a dar apoio financeiro até 100 mil euros para a realização da festa centenária que se realiza este ano em Riachos.