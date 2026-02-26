Casa do Povo de Alcanena e 20 Km de Almeirim vencem Distritais Sub 20 em Pista Curta

O Complexo Desportivo Prof. Sousa Gomes em Almeirim e a Nave Desportiva de Alpiarça receberam os Campeonatos Distritais Sub 20 em Pista Curta, organizados pela Associação de Atletismo de Santarém. Participaram pouco mais de cinquenta atletas em representação de nove clubes. Colectivamente, a Casa do Povo de Alcanena venceu em femininos e a Associação 20 Km de Almeirim triunfou em masculinos.

Individualmente, os campeões foram: 400 M Fem. - Elizaveta Shuyvan (A20Km Almeirim); 400 M Masc. - Miguel Lopes (CB Abrantes); 1500 M Fem. - Beatriz Bastos (JD Almansor); 1500 M Masc. - Tomás Nobre (AEA Cartaxo); Vara Masc. - Frederico Oliveira (A20Km Almeirim); Comprimento Fem. - Lara Saraiva (CLAC); Altura Fem. - Lara Almeida (CP Alcanena); Comprimento Masc. - Rafael Martins (AEA Cartaxo); 60 M Fem. - Elizaveta Shuyvan (A20Km Almeirim); 60 M Masc. - Rafael Martins (AEA Cartaxo); Peso Fem. - Natália Svirsa (CB Abrantes); 800 M Fem. - Beatriz Bastos (JD Almansor); 800 M Masc. - Tomás Nobre (AEA Cartaxo); 3000 M Fem. - Sofia Leal (JD Almansor); 3000 M Masc. - Bernardo Pereira (A20Km Almeirim); Vara Fem. - Sol Soares (A20Km Almeirim); Altura Masc. - Guilherme Mendes (A20Km Almeirim); Triplo Fem. - Lara Saraiva (CLAC); 60 M Barr. Fem. - Violeta Matos (CP Alcanena); Peso Masc. - Rafael Neves (A20Km Almeirim); Barr. Masc. - Tomás Cavaleiro (A20Km Almeirim); Triplo Masc. - Tomás Cavaleiro (A20Km Almeirim).