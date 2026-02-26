uma parceria com o Jornal Expresso

 31 anos do jornal o Mirante
Edição de 2026-02-26
Emoção até ao último penálti decide quem vai às meias-finais da Taça do Ribatejo

A Taça do Ribatejo voltou a provar que é a prova das surpresas, da garra e dos nervos de aço. No domingo, 15 de Fevereiro, ficaram definidos os quatro emblemas que continuam a sonhar com o troféu: Mação, A.D.R.C. Vasco da Gama, Fazendense e Moçarriense. Houve goleadas, empates sofridos e decisões dramáticas nas grandes penalidades.
A A.D. Mação garantiu o apuramento da forma mais dramática. Depois do empate 1-1 frente ao G.D. Pontével no tempo regulamentar, a decisão foi para as grandes penalidades. A formação maçaense levou a melhor por 9-8, num verdadeiro teste aos nervos e à eficácia. Já a A.D.R.C. Vasco da Gama não deu margem para dúvidas e venceu a Casa do Povo do Pego por expressivos 4-0, carimbando o passaporte para as meias-finais com uma exibição autoritária. A A.D. Fazendense também seguiu em frente com uma vitória convincente. Frente ao A.C. Pernes, a equipa das Fazendas de Almeirim venceu por 5-0, mostrando argumentos claros na corrida ao troféu. O C.C.R.D. Moçarriense também precisou de recorrer às grandes penalidades para afastar o C.D. Torres Novas. Depois do empate 1-1 no tempo regulamentar, os moçarrienses foram mais eficazes da marca dos 11 metros, vencendo por 4-2.

Meias-finais já têm datas
A primeira mão das meias-finais está marcada para 18 de Março, com o Moçarriense a receber o Vasco da Gama e o Mação a defrontar o Fazendense. A segunda mão joga-se a 3 de Abril, em duelos que prometem manter viva a emoção até ao último apito.

