Pedro Patrício reeleito presidente da União de Santarém

O projecto desportivo de Pedro Patrício e da sua equipa na União de Santarém vai continuar. As eleições para os órgãos sociais do clube contaram apenas com uma lista concorrente.

Pedro Patrício foi reeleito presidente da direcção da União Desportiva de Santarém, num acto eleitoral muito participado realizado no sábado, 21 de Fevereiro. Num total de 1.410 votos, a única lista concorrente contou com 96,5% de votos a favor. Como vice-presidentes da direcção foram eleitos Hugo Ribeiro, Luís Carvalho e Pedro Bastos. Margarida Monteiro é a tesoureira.

A mesa da assembleia-geral tem como presidente Mário Amoroso e é ainda composta por Cláudia Afonso e Luís Ferreira, como secretários. O conselho fiscal é liderado por José Marques, contando ainda com os vogais José Teodósio e João Fonseca.

Liga 3: União de Santarém cede em casa

No dias das eleições para os novos órgãos sociais, a equipa sénior de futebol da União de Santarém perdeu em casa contra o Vitória de Guimarães B, num jogo da fase de subida da Liga 3 que levou muitos sócios e adeptos ao Campo Chã das Padeiras. Com o sol a aquecer as bancadas e a iluminar o relvado, o desafio teve poucas oportunidades de golo e foi quase sempre controlado pelos minhotos.

O único golo da partida foi apontado por Verdi aos 53 minutos. Os ribatejanos tiveram a melhor oportunidade para empatar já no período de compensação, num cabeceamento que passou muito perto da baliza vimaranense. Ao intervalo foi prestada homenagem a Rogério Vasconcelos, antiga glória do emblema escalabitano, recentemente falecido. A União de Santarém mantém os 3 pontos, com dois jogos disputados numa fase que conta com 14 jornadas.