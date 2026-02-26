uma parceria com o Jornal Expresso

 O Mirante
Edição de 2026-02-26
Desporto

Rafaela Mendes com dois pódios em prova internacional no Jamor

O Clube de Natação de Torres Novas voltou a marcar presença numa das competições de natação mais exigentes do calendário nacional, com a atleta Rafaela Mendes a conseguir dois pódios e vários recordes pessoais na prova Arena Lisbon International Meeting 2026, que reuniu centenas de atletas de elite.
A prova decorreu nos dias 14 e 15 de Fevereiro nas piscinas olímpicas do Complexo Desportivo do Jamor, juntando 769 nadadores provenientes de dez países. Entre os participantes estiveram atletas medalhados em competições internacionais e recordistas mundiais, confirmando o elevado nível competitivo do evento. O CNTN apresentou-se com os nadadores Rafaela Mendes, Lourenço Geada, Afonso Evaristo, Simão Oliveira, Afonso Pinho e João Pires, que realizaram um conjunto de provas considerado positivo pela equipa técnica.
O maior destaque foi mais uma vez para Rafaela Mendes, que subiu ao pódio nas provas de 50 e 100 metros costas, alcançando respectivamente o terceiro e o segundo lugar, ambos com novos recordes pessoais. Estes resultados reforçam uma sequência de boas prestações da atleta e confirmam tempos de acesso a competições internacionais. Quatro dos atletas alcançaram também recordes pessoais e os restantes nadaram muito perto das suas melhores marcas, indicadores encorajadores nesta fase da época.

