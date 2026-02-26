uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2026-02-26
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2026.02.26 1ª página Economia Alcanena acelera modernização digit ...

Alcanena acelera modernização digital com investimento de 50 mil euros financiado pelo PRR

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

O município de Alcanena prepara-se para dar um passo decisivo na modernização administrativa com a aprovação de uma candidatura ao Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), que vai permitir integrar três plataformas centrais da Administração Pública e transformar a forma como os munícipes acedem aos serviços municipais. O projecto, financiado a 100% e com um investimento global de 50 mil euros, enquadra-se na componente de modernização digital do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). A iniciativa prevê a adesão ao Catálogo Único de Serviços Públicos (CUSP), à Plataforma de Mensagens (GAP) e à Plataforma de Pagamentos (PPAP), ferramentas que prometem tornar os processos mais simples, rápidos e transparentes.
Com esta integração, a autarquia passa a disponibilizar autenticação digital, pagamentos electrónicos e notificações automáticas em diversos procedimentos, como pedidos de certidões, licenças ou mecanismos de participação cívica. O objectivo é claro: eliminar a dispersão dos serviços online, reforçar a interoperabilidade entre sistemas e alinhar o município com os padrões digitais nacionais.
A implementação será feita em duas fases ao longo de 2026, garantindo também o cumprimento rigoroso do Regulamento Geral sobre a Protecção de Dados e das normas de cibersegurança. Além de ganhos de eficiência e redução de custos operacionais, a câmara prevê menos deslocações presenciais aos serviços e, consequentemente, menor impacto ambiental.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...