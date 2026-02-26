Alcanena acelera modernização digital com investimento de 50 mil euros financiado pelo PRR

O município de Alcanena prepara-se para dar um passo decisivo na modernização administrativa com a aprovação de uma candidatura ao Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), que vai permitir integrar três plataformas centrais da Administração Pública e transformar a forma como os munícipes acedem aos serviços municipais. O projecto, financiado a 100% e com um investimento global de 50 mil euros, enquadra-se na componente de modernização digital do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). A iniciativa prevê a adesão ao Catálogo Único de Serviços Públicos (CUSP), à Plataforma de Mensagens (GAP) e à Plataforma de Pagamentos (PPAP), ferramentas que prometem tornar os processos mais simples, rápidos e transparentes.

Com esta integração, a autarquia passa a disponibilizar autenticação digital, pagamentos electrónicos e notificações automáticas em diversos procedimentos, como pedidos de certidões, licenças ou mecanismos de participação cívica. O objectivo é claro: eliminar a dispersão dos serviços online, reforçar a interoperabilidade entre sistemas e alinhar o município com os padrões digitais nacionais.

A implementação será feita em duas fases ao longo de 2026, garantindo também o cumprimento rigoroso do Regulamento Geral sobre a Protecção de Dados e das normas de cibersegurança. Além de ganhos de eficiência e redução de custos operacionais, a câmara prevê menos deslocações presenciais aos serviços e, consequentemente, menor impacto ambiental.