Benavente aprova mais de 220 mil euros para desporto e cultura

A decisão foi tomada por unanimidade pelo executivo da Câmara de Benavente e pretende dar resposta a um contexto exigente do ponto de vista financeiro sentido por várias associações locais, reforçando o papel do movimento associativo no concelho.

O executivo da Câmara de Benavente aprovou, por unanimidade, a atribuição de apoios financeiros ao desporto e à cultura no concelho, num montante global superior a 220 mil euros. A deliberação inclui a aprovação de vários contratos no âmbito do Programa de Desenvolvimento Desportivo a celebrar entre o município e clubes do concelho, bem como a concessão de apoios às colectividades recreativas locais, num investimento total de 222.803 euros. Do valor global aprovado, 145.537 euros destinam-se ao desenvolvimento desportivo, enquanto 77.266 euros são canalizados para o apoio às actividades culturais das colectividades do concelho de Benavente.
A presidente da Câmara, Sónia Ferreira, sublinhou que “o movimento associativo desempenha um papel insubstituível no concelho de Benavente” e defendeu que o apoio ao desporto e à cultura representa “um investimento nas pessoas, na saúde, na identidade e na coesão da nossa comunidade”. Segundo a autarquia, a medida agora aprovada reveste carácter de urgência, procurando responder ao contexto financeiro exigente que várias associações enfrentam actualmente, assegurando condições mínimas para a continuidade das suas actividades.
Com esta decisão, a Câmara Municipal de Benavente reafirma o compromisso com o movimento associativo local, que considera um pilar essencial na promoção da coesão social e na dinamização da vida colectiva em todo o concelho.

