Politécnico de Tomar abre dois cursos breves na área da Protecção Civil

O Instituto Politécnico de Tomar (IPT) abriu candidaturas para a segunda edição do Curso Breve em Protecção Civil Municipal e para o Curso Breve em Resposta a Emergências Internacionais, em regime pós-laboral.

O Curso Breve em Protecção Civil Municipal, já na sua 2ª edição, tem duração de 2 meses e destina-se a autarcas, futuros autarcas, dirigentes municipais, colaboradores dos Serviços Municipais de Protecção Civil e outros agentes de Protecção Civil, sendo uma formação de curta duração em formato b-learning (remoto e presencial).

As candidaturas para este curso estão abertas até dia 10 de Março, os formadores são João Paiva Ribeiro e Gisela Oliveira, e as aulas irão decorrer entre os dias 23 de Março e 12 de Junho. O Curso Breve em Resposta a Emergências Internacionais estreia-se pela mão do formador Pedro Matos, trabalhador humanitário, coordenador de operações de emergência das Nações Unidas no Programa Alimentar Mundial (WFP), distinguido com o Prémio Nobel da Paz em 2020.

Destina-se a trabalhadores humanitários, colaboradores dos serviços municipais e nacional de Protecção Civil, forças armadas e de segurança com interesse em participarem em missões internacionais de resposta a emergências. As candidaturas para esta formação em formato b-learning decorrem até 28 de Fevereiro. As aulas ocorrem entre 16 de Março e 22 de Maio, em regime pós-laboral (2 a 3 dias por semana). As formações estão enquadradas no Consórcio Rede Politécnica A23 do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), pelo que poderão conferir bolsas mediante o aproveitamento nos cursos.