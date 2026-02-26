Rotary de Almeirim entrega bolsas de estudo a jovens do concelho

O Rotary Club de Almeirim promoveu no dia 25 de Fevereiro mais uma edição da sua Festa da Juventude, na Biblioteca Municipal Marquesa de Cadaval, em Almeirim, com entrega de bolsas de estudo e distinções a alunos indicados pelas próprias escolas. A iniciativa mantém o objectivo de valorizar o percurso escolar e humano dos jovens do concelho, celebrando a juventude e o espírito de entreajuda.

Desde a sua fundação, o clube já atribuiu mais de 40 bolsas de estudo e distinguiu mais de 50 alunos com o prémio “Aluno Melhor Companheiro”. À semelhança das edições anteriores, a iniciativa incluirá a entrega de bolsas de estudo a oito jovens do concelho economicamente carenciados, com aproveitamento escolar, para frequência do ensino secundário e superior em Portugal, assim como a atribuição do prémio “Aluno Melhor Companheiro” a alunos dos Agrupamentos de Escolas de Almeirim, Alpiarça e Fazendas de Almeirim, indicados pelos próprios colegas e directores de turma, de acordo com os princípios e valores do movimento rotário.

A cerimónia contará ainda com a presença e testemunhos de convidados ligados ao universo rotário, entre eles Paulo Martins, actual responsável pelo Programa ALUMNI, Inês Silva, antiga presidente do Interact Club de Almeirim, e Júlio Miguel, administrador da Fundação Rotária Portuguesa e governador indicado em 2027/28.