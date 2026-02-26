uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2026-02-26
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2026.02.26 1ª página Economia Santarém aposta na promoção turísti ...

Santarém aposta na promoção turística com stand próprio na BTL em Lisboa

Município de Santarém vai apresentar projecto estratégico para a valorização da frente ribeirinha na Better Tourism Lisbon Travel Market 2026.

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

O município de Santarém vai marcar presença mais uma vez com um stand próprio na Better Tourism Lisbon Travel Market (BTL) 2026, que decorre de 25 de Fevereiro a 1 de Março, na Feira Internacional de Lisboa (FIL). O objectivo da autarquia é apresentar ao público, investidores e profissionais da área um dos principais projectos estruturantes do território: o Parque Natural Tejo. Uma intervenção apresentada pela primeira vez em Março de 2025 e que pretende projectar a frente ribeirinha para o futuro, reforçando a sua vocação natural, turística, cultural e económica.
O objectivo é transformar a frente ribeirinha num espaço vivo, moderno e dinâmico, capaz de atrair visitantes, investimento e novas oportunidades, sem perder a identidade histórica e cultural que caracteriza o território, diz o município em nota de imprensa. O stand de Santarém na BTL será um espaço de promoção e partilha, concebido para mobilizar investidores privados, empreendedores e agentes do sector turístico, bem como todos aqueles que reconhecem o potencial de desenvolvimento da região.
O município de Santarém vai apresentar uma programação própria em todos os dias da BTL, com degustações de produtos regionais, encontros com produtores e parceiros locais, momentos culturais e tradições ribatejanas. Haverá ainda demonstrações de artesanato ao vivo, divulgação de propostas de alojamento e animação turística, iniciativas de enoturismo, bem como a apresentação de projectos de ensino e formação na área do turismo.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...