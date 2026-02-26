Santarém recebe Encontro Nacional de Produtores de Mirtilo

Especialistas nacionais e internacionais vão reunir-se em Santarém para debater inovação, qualidade e novas tecnologias no 14.º encontro promovido pela Associação Nacional de Produtores de Mirtilo.

A inteligência artificial aplicada à agricultura vai estar no centro do debate no 14.º Encontro Nacional de Produtores de Mirtilo, que decorre em Santarém nos dias 12 e 13 de Março. A iniciativa pretende reforçar a partilha de conhecimento e promover a modernização de um sector cada vez mais orientado para a inovação tecnológica e a sustentabilidade. Sob o tema geral “Caminhos para a Qualidade”, o encontro divide-se em quatro sessões técnicas com especialistas de Portugal, Espanha, França, Países Baixos, Itália e Chile. A primeira sessão será dedicada aos mercados, às tendências e preferências dos consumidores, seguindo-se uma sessão centrada na nutrição, qualidade da pós-colheita e ferramentas de gestão, financiamento e organização da produção. A terceira sessão abordará investigação e novas tecnologias no contexto agrícola e a quarta será inteiramente dedicada à integração da inteligência artificial (IA), nomeadamente em soluções de apoio à decisão, agricultura de precisão e sistemas de identificação de pragas e doenças. O segundo dia privilegia a vertente prática, com visitas de campo e demonstrações de tecnologia, estando ainda previstas apresentações sobre agricultura regenerativa, equipamentos de selecção e classificação de mirtilo com recurso a IA, bem como demonstração de equipamentos de colheita mecânica e de veículos autónomos de apoio à agricultura. O evento é organizado pela Associação Nacional de Produtores de Mirtilo, em parceria com o Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária e com o Centro Operativo e Tecnológico Hortofrutícola Nacional, contando com o apoio do município de Santarém.