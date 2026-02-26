Tarifas de água voltam a aumentar em Alenquer

Câmara de Alenquer aprovou um aumento de 5,43% nas tarifas de água e saneamento para 2026, em cumprimento do contrato de concessão com a ADA.

A Câmara Municipal de Alenquer aprovou um aumento de 5,43% nas tarifas de abastecimento de água e saneamento para 2026, valores cobrados pela empresa Águas de Alenquer, S.A. (ADA). Dependente de um contrato de concessão com a empresa, o executivo pouco pode fazer relativamente aos aumentos, uma vez que estão previstos no documento. Esse foi um dos motivos que levou os dois vereadores do PSD a optarem pela abstenção na votação do ponto. “O que está para trás foi mal feito e a forma de cálculo de actualização das tarifas são as que constam no contrato. Estamos de mãos atadas com o contrato e, por isso, vamo-nos abster”, disse Francisco Guerra.

O presidente do município, João Nicolau (PS), agradeceu a “postura de responsabilidade” do PSD, uma vez que, sendo um cumprimento contratual com a ADA, “não há grande coisa a fazer”. O aumento foi aprovado com os votos favoráveis dos três autarcas da maioria relativa socialista e abstenções do vereador do Chega, Carlos Sequeira, do vereador independente Tiago Pedro e dos vereadores do PSD, Francisco Guerra e Filipe Rogeiro.