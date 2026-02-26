João Leite é presidente da concelhia de Santarém do PSD desde Novembro de 2022 - foto arquivo O MIRANTE

João Leite recandidato a um terceiro mandato à frente do PSD de Santarém

Actual líder concelhio do PSD e presidente da Câmara de Santarém concorre a um terceiro mandato como líder da estrutura partidária social-democrata.