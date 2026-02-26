Junta de Vila Franca de Xira já tem executivo formado e afasta eleições intercalares

Impasse no executivo da Junta de Freguesia de Vila Franca de Xira que durava desde as eleições autárquicas ficou resolvido na última assembleia de freguesia, com um acordo entre PS e CDU.

A Junta de Freguesia de Vila Franca de Xira, depois de um longo impasse negocial, já conseguiu eleger os cinco elementos do executivo necessários para que possa funcionar, afastando dessa forma o cenário de eleições intercalares. Pedro Santos, da CDU, acabou por aceitar integrar o executivo, a tempo inteiro, juntamente com o presidente eleito, Ricardo Carvalho (PS).

A nova composição do executivo integra também Fátima Nalha, Márcio Farinha e Mónica Ramos, todos do PS. No discurso da tomada de posse do executivo e dos membros da mesa, na assembleia de freguesia realizada a 11 de Fevereiro, o presidente da junta, Ricardo Carvalho, destacou os valores da responsabilidade, transparência, legalidade e serviço à comunidade. “É com esse espírito que aqui reafirmamos, perante todos os eleitos e a população que representamos, que continuaremos a trabalhar exactamente da mesma forma que temos trabalhado até agora: com rigor na gestão, com proximidade às pessoas e com absoluto respeito pelas normas que enquadram a acção das autarquias locais”, defendeu.

Ricardo Carvalho destacou também a entrada num novo ciclo político “com a consciência tranquila de quem cumpriu mas também com a humildade de quem sabe que há sempre mais a fazer”. O novo presidente da junta prometeu continuar a trabalhar com proximidade, mantendo uma presença activa no terreno, ouvindo as pessoas e acompanhando as necessidades da freguesia. O próximo passo será a apresentação do orçamento da junta, que deverá ir a discussão da assembleia de freguesia em Março.