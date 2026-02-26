uma parceria com o Jornal Expresso

Edição de 2026.02.26

“Os Transtornados” levam ajuda solidária a Vieira de Leiria

O grupo solidário de amigos Os Transtornados, em parceria com o Clube Recreativo e Cultural do Forte da Casa e a Ajuda de Rua, deslocou-se a Vieira de Leiria, onde procedeu à entrega de bens alimentares e agasalhos às vítimas das tempestades. O grupo conta com 24 voluntários dos concelhos de Vila Franca de Xira, Alenquer, Loures, Lisboa e Sintra, realizando, uma vez por mês, uma acção solidária, maioritariamente dedicada à entrega de bens alimentares a pessoas em condição de sem-abrigo.
Alguns voluntários asseguram ainda o corte de cabelo gratuito a quem vive na rua, em Lisboa. De acordo com um dos voluntários, muitos sem-abrigo da cidade de Vila Franca de Xira encontram-se actualmente na mesma condição em Lisboa. A próxima acção do grupo será em apoio à Refúgio Animal Angels, com a entrega de rações e alimentação destinada aos animais resgatados pela associação.

