Edição de 2026-02-26
Edição de 2026.02.26
Relatório anual da comarca que serve Vila Franca de Xira é um grito de alerta
Sara Pina Cabral (segunda à esquerda) apresentou ao conselho consultivo o relatório da comarca referente ao último ano - foto O MIRANTE

Relatório anual da comarca que serve Vila Franca de Xira é um grito de alerta

O Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa Norte, onde se inclui o Tribunal de Vila Franca de Xira, continua a funcionar sob forte pressão estrutural, com falta significativa de funcionários, ausência total de técnicos de informática e instalações degradadas, sobretudo em Loures e VFX, segundo o relatório anual de 2025 que foi apresentado na última semana no conselho consultivo da comarca. O MIRANTE acompanhou a apresentação do documento na comarca liderada pela juíza desembargadora Sara Pina Cabral e dará nota do assunto na sua próxima edição.

