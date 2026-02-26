Rua de Montemor continua degradada enquanto projecto anda entre Coruche e Benavente

Entre diagnósticos técnicos, projectos sucessivos e responsabilidades repartidas entre os municípios de Coruche e de Benavente, a intervenção na Rua de Montemor volta a ser discutida sem data à vista para sair do papel.

A degradação da Rua de Montemor, no Biscainho, voltou a marcar o debate político na Câmara de Coruche, com críticas à ausência de uma solução definitiva para uma via que serve não só a freguesia do Biscainho, mas também a localidade dos Foros da Charneca, já no concelho de Benavente.

O vereador Osvaldo Ferreira, do movimento independente Volta Coruche/25, classificou a situação como um problema estrutural antigo, rejeitando a ideia de que esteja relacionada apenas com episódios de intempérie. Segundo referiu, a via apresenta buracos profundos ao longo de praticamente toda a sua extensão, muitos deles impossíveis de evitar, provocando danos frequentes em viaturas e colocando em risco a segurança de quem ali circula diariamente. “Não é um problema pontual, nem recente”, sublinhou, referindo que as intervenções realizadas ao longo dos anos se resumem a medidas paliativas. Questionou ainda a existência de um diagnóstico técnico actualizado e de um calendário concreto para uma obra definitiva.

Também o vereador Francisco Gaspar, do PSD, abordou o assunto, referindo ter estado no local no dia 31 de Janeiro, acompanhado por moradores, para observar o mau estado da via. Recordou que a intervenção na Rua de Montemor constava das propostas apresentadas pelos sociais-democratas para o orçamento municipal de 2026, mas que, segundo refere, a verba prevista é meramente simbólica, não permitindo sequer avançar com um projecto. Ainda assim, sublinhou que existe um projecto datado de 2020 e que está actualmente a ser elaborado um novo, concluindo que “não é por falta de projectos que o problema se mantém”. Para o vereador, o essencial é avançar para a obra, lembrando que se trata de uma via partilhada entre os municípios de Coruche e Benavente, o que exige uma acção concertada.

Sobre a Rua de Montemor, o presidente da Câmara de Coruche esclareceu que, embora a manutenção esteja formalmente atribuída à Junta de Freguesia do Biscainho, existe um projecto, estando neste momento a ser feita uma actualização técnica do documento, uma vez que a intervenção será realizada através de uma empreitada conjunta entre as câmaras municipais de Coruche e de Benavente.

Recorde-se que a situação arrasta-se há vários anos e tem merecido atenção em O MIRANTE. Em Fevereiro de 2025, o então presidente da Câmara de Benavente, Carlos Coutinho, referiu que estava previsto um investimento de cerca de 100 mil euros por parte do município para intervir numa pequena extensão da via, remetendo, contudo, o início dos trabalhos para a articulação com Coruche, que manifestava intenção de proceder à repavimentação integral da parte que lhe corresponde.

Já em Outubro de 2025, o tema esteve em debate na Assembleia Municipal de Benavente, quando o munícipe Amaro Lopes, presidente da Associação de Moradores e Proprietários de Foros da Charneca, acusou a autarquia de incumprimento de promessas feitas numa reunião pública realizada dois anos antes. Na ocasião, Carlos Coutinho rejeitou responsabilidades exclusivas do município, lembrando que a via atravessa território dos dois concelhos e que cada câmara assumiria a sua parte da intervenção, garantindo que o projecto enviado pela Câmara de Coruche estava a ser analisado.

A Rua de Montemor liga a Estrada Nacional 119, no concelho de Coruche, aos Foros da Charneca, em Benavente, sendo constituída maioritariamente por piso em terra batida, com apenas um pequeno troço asfaltado.