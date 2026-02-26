uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2026-02-26
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2026.02.26 1ª página Política Salvaterra de Magos promoveu campan ...

Salvaterra de Magos promoveu campanha solidária de apoio à Marinha Grande

A Câmara de Salvaterra de Magos lançou uma campanha de recolha de materiais de construção para apoiar a população da Marinha Grande afectada pela tempestade Kristin, enquadrando-se no espírito de cooperação associado à geminação entre os dois municípios.

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A Câmara Municipal de Salvaterra de Magos promoveu uma campanha solidária de recolha de materiais de construção destinada a apoiar a população do concelho da Marinha Grande, afectada pelos estragos provocados pela tempestade Kristin. A iniciativa foi divulgada no dia 4 de Fevereiro, um dia depois de ter sido enviada à autarquia correspondência, por correio electrónico, a questionar se estava prevista alguma acção concreta de apoio à Marinha Grande e se fazia sentido a manutenção do acordo de geminação entre os dois municípios, numa altura em que, até então, não tinha sido divulgada qualquer medida nesse sentido.
Segundo a informação tornada pública pela câmara municipal, a campanha esteve a ser desenvolvida em articulação com as juntas de freguesia do concelho e com o município da Marinha Grande, enquadrando-se no espírito de cooperação institucional associado aos acordos de geminação. A campanha, que decorreu até 9 de Fevereiro, destinou-se especificamente a apoiar a população da Marinha Grande. Entre os bens a recolher contam-se diversos materiais de construção, nomeadamente telhas, lonas, tintas, cimento, silicones, areia, azulejos, cola para azulejo, pregos, parafusos, telas de impermeabilização, lâmpadas, tomadas e redes de vedação.
O município disponibilizou os contactos das juntas de freguesia do concelho, bem como do Centro Cultural do Escaroupim, num apelo à colaboração da população e de todos os que pudessem contribuir para esta causa.
Recorde-se que a relação de geminação entre Salvaterra de Magos e Marinha Grande tem raízes históricas ligadas às comunidades avieiras. Na aldeia de Escaroupim, a cerca de sete quilómetros da vila de Salvaterra de Magos, subsistem ainda hoje descendentes de pescadores que, desde o início do século XX, se fixaram nas margens do rio Tejo, assegurando a subsistência das suas famílias através da pesca. Grande parte desses pescadores era oriunda de Vieira de Leiria, mantendo ao longo do tempo uma relação próxima e regular com familiares e amigos da Praia da Vieira, sendo frequentes os encontros entre estas duas comunidades avieiras.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...