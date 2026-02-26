Salvaterra de Magos promoveu campanha solidária de apoio à Marinha Grande

A Câmara de Salvaterra de Magos lançou uma campanha de recolha de materiais de construção para apoiar a população da Marinha Grande afectada pela tempestade Kristin, enquadrando-se no espírito de cooperação associado à geminação entre os dois municípios.

A Câmara Municipal de Salvaterra de Magos promoveu uma campanha solidária de recolha de materiais de construção destinada a apoiar a população do concelho da Marinha Grande, afectada pelos estragos provocados pela tempestade Kristin. A iniciativa foi divulgada no dia 4 de Fevereiro, um dia depois de ter sido enviada à autarquia correspondência, por correio electrónico, a questionar se estava prevista alguma acção concreta de apoio à Marinha Grande e se fazia sentido a manutenção do acordo de geminação entre os dois municípios, numa altura em que, até então, não tinha sido divulgada qualquer medida nesse sentido.

Segundo a informação tornada pública pela câmara municipal, a campanha esteve a ser desenvolvida em articulação com as juntas de freguesia do concelho e com o município da Marinha Grande, enquadrando-se no espírito de cooperação institucional associado aos acordos de geminação. A campanha, que decorreu até 9 de Fevereiro, destinou-se especificamente a apoiar a população da Marinha Grande. Entre os bens a recolher contam-se diversos materiais de construção, nomeadamente telhas, lonas, tintas, cimento, silicones, areia, azulejos, cola para azulejo, pregos, parafusos, telas de impermeabilização, lâmpadas, tomadas e redes de vedação.

O município disponibilizou os contactos das juntas de freguesia do concelho, bem como do Centro Cultural do Escaroupim, num apelo à colaboração da população e de todos os que pudessem contribuir para esta causa.

Recorde-se que a relação de geminação entre Salvaterra de Magos e Marinha Grande tem raízes históricas ligadas às comunidades avieiras. Na aldeia de Escaroupim, a cerca de sete quilómetros da vila de Salvaterra de Magos, subsistem ainda hoje descendentes de pescadores que, desde o início do século XX, se fixaram nas margens do rio Tejo, assegurando a subsistência das suas famílias através da pesca. Grande parte desses pescadores era oriunda de Vieira de Leiria, mantendo ao longo do tempo uma relação próxima e regular com familiares e amigos da Praia da Vieira, sendo frequentes os encontros entre estas duas comunidades avieiras.