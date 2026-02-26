uma parceria com o Jornal Expresso

Edição de 2026.02.26

Agrediu polícias à chapada em VFX e vai responder em tribunal

Um homem de 29 anos foi detido no dia 17 de Fevereiro, na freguesia de Vila Franca de Xira, pelo crime de resistência e coação sobre funcionário, informou a Polícia de Segurança Pública (PSP). A detenção foi efectuada pela Divisão Policial de Vila Franca de Xira, após uma intervenção motivada por gritos ouvidos no exterior da esquadra.
Segundo a PSP, os agentes encontravam-se no interior da esquadra quando ouviram gritos vindos da rua. Ao deslocarem-se ao exterior para averiguar a situação, depararam-se com um indivíduo a perseguir outro homem. Assim que o alcançou, o suspeito iniciou agressões físicas. Os polícias intervieram de imediato, conseguindo pôr termo às agressões. No entanto, durante a abordagem, o suspeito tentou fugir, tendo sido interceptado poucos metros adiante. No momento da intercepção, o homem reagiu com agressividade, desferindo chapadas, pontapés e empurrões contra os agentes. Perante o comportamento violento, os polícias procederam à sua detenção. Mesmo após ter sido algemado, o suspeito manteve uma postura hostil, proferindo injúrias e ameaças e chegando a cuspir nos agentes, diz a PSP. Durante a acção policial foi ainda apreendida uma navalha que o indivíduo tinha na sua posse, com cerca de 20 centímetros de comprimento e uma lâmina de 8,5 centímetros. Após a detenção o homem foi conduzido às salas de detenção do comando metropolitano, tendo posteriormente sido presente à autoridade judiciária competente. Foi-lhe aplicada a medida de coação de Termo de Identidade e Residência e vai aguardar julgamento em liberdade.
Em comunicado a PSP sublinha que a Divisão Policial de Vila Franca de Xira continuará a desenvolver esforços no combate a este tipo de criminalidade, considerada prioritária devido ao impacto negativo que tem no sentimento de segurança da população.

