Carlos Tavares: gestor de renome mundial apresenta autobiografia na Póvoa de Santarém

O homem que esteve à frente de um dos maiores grupos mundiais da indústria automóvel escolheu a Póvoa de Santarém para viver e tem reforçado a ligação com a comunidade local. “O Português que Revolucionou a Indústria Automóvel Mundial” é o título do livro que Carlos Tavares vai apresentar no Centro de Solidariedade Social Nossa Senhora da Luz, instituição para quem reverte a receita das vendas.

A aldeia de Póvoa de Santarém recebe no dia 27 de Fevereiro, pelas 18h00, a apresentação do livro autobiográfico de Carlos Tavares, um dos gestores portugueses mais conhecidos à escala global, que tem casa nessa freguesia do concelho de Santarém. A obra tem um carácter solidário, pois as receitas da venda de exemplares revertem a favor do Centro de Solidariedade Social Nossa Senhora da Luz, em cujas instalações vai decorrer a sessão.

“Finalmente gostaria que soubessem que as receitas desta obra serão doadas ao Centro Social Nossa Senhora da Luz, na Póvoa de Santarém, em Portugal. Este centro é gerido por voluntários admiráveis que cuidam de cerca de cinquenta idosos com níveis ridículos de apoio estatal. Enjoy life, life is good, keep it that way!”, lê-se no prefácio do livro de Carlos Tavares.

“O Português que Revolucionou a Indústria Automóvel Mundial” é o título da obra onde o antigo CEO do grupo multinacional Stellantis - que detém diversas marcas automóveis, entre as quais a Opel e a Peugeot - partilha a história de uma vida vivida a alta velocidade: entre decisões críticas, transformações industriais e o orgulho de representar Portugal no mais alto nível da indústria automóvel mundial.

Refira-se que, em Dezembro último, o engenheiro e empresário Carlos Tavares foi agraciado com o título de Associado Honorário do Centro de Solidariedade Social Nossa Senhora da Luz. A apresentação do livro na Póvoa de Santarém é considerada um privilégio pela instituição, por se tratar da freguesia que o autor adoptou para viver, reforçando a ligação entre o autor, a comunidade local e a causa solidária.