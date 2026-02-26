uma parceria com o Jornal Expresso

 31 anos do jornal o Mirante
Edição de 2026-02-26
Coronel João Santos é o novo Comandante Territorial de Santarém da GNR
João Paulo Gonçalves dos Santos - FOTO GNR

O coronel João Paulo Gonçalves dos Santos tomou posse no dia 20 de Fevereiro como novo líder do Comando Territorial de Santarém da Guarda Nacional Republicana (GNR), sucedendo no cargo ao coronel Duarte da Graça. A cerimónia de tomada de posse decorreu nas instalações do Comando Territorial de Santarém, tendo sido presidida pelo Comandante-Geral da GNR, tenente-general Rui Alberto Ribeiro Veloso.
João Paulo Gonçalves dos Santos, 50 anos, é natural de Alvega, concelho de Abrantes, é casado e tem um filho. É mestre em Direito e Segurança pela Universidade Nova de Lisboa, licenciado em Ciências Militares pela Academia Militar e possui uma pós-graduação em Direito e Segurança, bem como uma pós-graduação em Ciências Militares e Policiais.
Ao longo da sua carreira profissional, desempenhou diversas funções, entre as quais: 2º comandante do Comando Territorial de Santarém; chefe de Secção no Estado-Maior do Comando Territorial de Santarém; chefe da Divisão de Ensino, no Comando da Doutrina e Formação; chefe da Divisão de Emprego Operacional, no Comando Operacional; chefe de Secção no Estado-Maior do Comando Territorial de Leiria; comandante do Destacamento Territorial de Abrantes; e comandante do Destacamento Territorial de Ponte de Sor.
O Comando Territorial de Santarém é uma unidade da GNR com sede na cidade de Santarém, responsável pelo cumprimento da missão dessa autoridade no distrito. Integra um Destacamento de Intervenção, um Destacamento de Trânsito e cinco Destacamentos Territoriais, designadamente Abrantes, Coruche, Santarém, Tomar e Torres Novas, dispondo cada um deles de vários Postos Territoriais, num total de 26.

