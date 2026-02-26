uma parceria com o Jornal Expresso

Entroncamento fortalece ligação institucional com Regimento de Manutenção

Nelson Cunha foi recebido pelo comandante do Regimento de Manutenção, com quem percorreu as instalações da unidade militar instalada no Entroncamento.

O presidente da Câmara Municipal do Entroncamento, Nelson Cunha, visitou no passado dia 10 de Fevereiro o Regimento de Manutenção, num encontro institucional que teve como principal objectivo reforçar a cooperação entre o município e a unidade militar sediada no concelho. O autarca foi recebido pelo comandante do Regimento de Manutenção, Coronel Paulo Jorge do Nascimento Fernandes, com quem percorreu as instalações da unidade militar instalada no Entroncamento.
A visita enquadrou-se na apresentação de cumprimentos institucionais e na promoção do diálogo sobre matérias de interesse comum, tendo sido debatidos diversos temas relacionados com a cooperação entre entidades civis e militares. O encontro serviu ainda para sublinhar a importância de manter canais de comunicação próximos e regulares entre ambas as instituições. O município destacou que a iniciativa permitiu consolidar as relações institucionais com o Regimento de Manutenção, reconhecendo o papel relevante que a unidade desempenha no concelho, bem como a sua importância no contexto local e regional.

