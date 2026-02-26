Entroncamento fortalece ligação institucional com Regimento de Manutenção

O presidente da Câmara Municipal do Entroncamento, Nelson Cunha, visitou no passado dia 10 de Fevereiro o Regimento de Manutenção, num encontro institucional que teve como principal objectivo reforçar a cooperação entre o município e a unidade militar sediada no concelho. O autarca foi recebido pelo comandante do Regimento de Manutenção, Coronel Paulo Jorge do Nascimento Fernandes, com quem percorreu as instalações da unidade militar instalada no Entroncamento.

A visita enquadrou-se na apresentação de cumprimentos institucionais e na promoção do diálogo sobre matérias de interesse comum, tendo sido debatidos diversos temas relacionados com a cooperação entre entidades civis e militares. O encontro serviu ainda para sublinhar a importância de manter canais de comunicação próximos e regulares entre ambas as instituições. O município destacou que a iniciativa permitiu consolidar as relações institucionais com o Regimento de Manutenção, reconhecendo o papel relevante que a unidade desempenha no concelho, bem como a sua importância no contexto local e regional.