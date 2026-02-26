Funcionárias da limpeza apanhadas a roubar em Vila Franca de Xira

Suspeitas escondiam os bens junto de sacos de lixo e materiais de limpeza. Prejuízo rondava os 1.300 euros.

Duas mulheres, de 39 e 43 anos, foram apanhadas no dia 16 de Fevereiro, em Vila Franca de Xira, a roubar um estabelecimento comercial onde realizavam limpezas e cujo prejuízo rondava os 1.300 euros. Foram detidas pela Polícia de Segurança Pública (PSP) pelo crime de furto em estabelecimento comercial.

A intervenção policial ocorreu após a esquadra da cidade receber uma comunicação a informar que as duas suspeitas se encontravam retidas por furto no interior de um estabelecimento comercial. Ao chegarem ao local, os agentes foram abordados pelo responsável da loja, que relatou ter identificado uma situação invulgar no armazém e trancado as mulheres no interior até à chegada das autoridades.

Segundo o responsável, encontravam-se quatro sacos com capacidade de 100 litros colocados num carrinho de compras e ocultados por produtos de limpeza. A circunstância levantou suspeitas, levando à abordagem de duas funcionárias da limpeza que prestavam serviço no estabelecimento. Confrontadas com a situação, as duas mulheres assumiram a autoria do furto. Informaram ainda que tinham escondido, no interior da carrinha de serviço, outros 12 sacos contendo artigos subtraídos do estabelecimento. O valor total dos bens furtados foi apurado em 1.299 euros.

Perante as evidências recolhidas e a confissão das suspeitas, os agentes procederam à detenção das duas mulheres no local. Após a detenção, ambas foram notificadas para comparecer no Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa Norte – Vila Franca de Xira, onde serão sujeitas ao primeiro interrogatório judicial e à aplicação das medidas de coacção. As autoridades apelam à colaboração dos comerciantes e cidadãos na denúncia de comportamentos suspeitos, reforçando a importância da vigilância e cooperação na prevenção da criminalidade.