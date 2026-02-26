uma parceria com o Jornal Expresso

 31 anos do jornal o Mirante
Edição de 2026-02-26
Madeira Lopes continua a liderar o Centro Cultural Regional de Santarém
Advogado João Luiz Madeira Lopes continua a presidir ao Centro Cultural Regional de Santarém - foto O MIRANTE

Os novos corpos gerentes do Centro Cultural Regional de Santarém tomaram posse para o quadriénio 2026-2030. O conselho de administração continua a ser liderado por João Luiz Madeira Lopes e integra ainda o vice-presidente Vítor Lopes, o tesoureiro Joel Faria, a secretária Rita Narciso e os vogais Miguel Canaverde, Catarina Ferreira, Edna Peres e Altino Ferreira (efectivos) e Sílvia Ferreira e Maria Luísa Vicente (suplentes).
A mesa da assembleia-geral é presidida por Raúl Melo Santos, que tem como vice-presidente José Augusto Rodrigues e como secretária Eva Barbosa Mendonça. Já o conselho fiscal tem como presidente António Oliveira Luís. João Ventura é vice-presidente e João Mendonça é o secretário.

