Minuto de silêncio em Santarém por Grimoaldo Duarte e António ‘Colorau’

Duas figuras emblemáticas do concelho de Santarém faleceram recentemente e o executivo municipal honrou as suas memórias.

O executivo da Câmara Municipal de Santarém prestou homenagem ao antigo dirigente associativo Grimoaldo Duarte e ao campino António ‘Colorau’, figuras emblemáticas do concelho que faleceram neste mês de Fevereiro.

António Maria Abreu, conhecido em todo o Ribatejo como António “Colorau”, morreu aos 86 anos, deixando um vazio no universo tauromáquico e na cultura da campinagem. Homem de palavra firme, carismático e contador de histórias da lezíria, orgulhava-se de dizer que “falava sempre verdade, mas nunca contava tudo”. Campino de corpo inteiro, nasceu na Casa Emílio Infante da Câmara, em Vale Figueira, concelho de Santarém, onde trabalhou grande parte da vida. Grimoaldo Alhandra Duarte era sócio nº 1 da Associação Académica de Santarém, clube onde se destacou também como atleta e presidente. Personalidade muito querida e conhecida na cidade, viveu durante mais de um século com uma jovialidade, lucidez, espírito crítico e mobilidade assinaláveis.