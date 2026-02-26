uma parceria com o Jornal Expresso

Morre enquanto tentava furtar cobre de poste em Vale do Paraíso

Morre enquanto tentava furtar cobre de poste em Vale do Paraíso

Diogo Oliveira era um velho conhecido das autoridades, referenciado por furtos e violência doméstica. Foi encontrado sem vida junto a um poste de electricidade, de luvas e ao lado de um serrote.

Diogo Oliveira, de 38 anos, foi encontrado sem vida, na madrugada de quinta-feira, 19 de Fevereiro, junto a um poste de electricidade de baixa tensão, em Vale do Paraíso, concelho de Azambuja, com luvas calçadas. Junto ao corpo estava um serrote, o que leva as autoridades a supor que esta morte tenha ocorrido na sequência de uma tentativa de furto de cabos em cobre.
Segundo fonte da Guarda Nacional Republicana (GNR), o alerta foi dado pela namorada que o encontrou caído junto ao poste de electricidade. A jovem terá saído de casa para o procurar depois de ter passado várias horas sem o conseguir contactar, indica a mesma fonte ao nosso jornal.
‘Saguim’, alcunha pela qual era conhecido, foi encontrado pelas autoridades já sem vida, apresentando ferimentos numa omoplata e com hemorragia nos ouvidos e nariz, o que pressupõe que possa ter sofrido um trauma devido a uma queda ou impacto, acrescenta a mesma fonte. O corpo foi transportado para o Instituto de Medicina Legal para ser autopsiado.
De acordo com a mesma fonte, a vítima mortal estava referenciada pelas autoridades por outros furtos e por violência doméstica contra a namorada. Pelas condições em que o corpo foi encontrado, e pelos objectos que estavam no local, foi chamada a Polícia Judiciária, que está a investigar o caso, não estando, para já, descartada a hipótese de crime.

