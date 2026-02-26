Morre enquanto tentava furtar cobre de poste em Vale do Paraíso
Diogo Oliveira era um velho conhecido das autoridades, referenciado por furtos e violência doméstica. Foi encontrado sem vida junto a um poste de electricidade, de luvas e ao lado de um serrote.
Diogo Oliveira, de 38 anos, foi encontrado sem vida, na madrugada de quinta-feira, 19 de Fevereiro, junto a um poste de electricidade de baixa tensão, em Vale do Paraíso, concelho de Azambuja, com luvas calçadas. Junto ao corpo estava um serrote, o que leva as autoridades a supor que esta morte tenha ocorrido na sequência de uma tentativa de furto de cabos em cobre.
Segundo fonte da Guarda Nacional Republicana (GNR), o alerta foi dado pela namorada que o encontrou caído junto ao poste de electricidade. A jovem terá saído de casa para o procurar depois de ter passado várias horas sem o conseguir contactar, indica a mesma fonte ao nosso jornal.
‘Saguim’, alcunha pela qual era conhecido, foi encontrado pelas autoridades já sem vida, apresentando ferimentos numa omoplata e com hemorragia nos ouvidos e nariz, o que pressupõe que possa ter sofrido um trauma devido a uma queda ou impacto, acrescenta a mesma fonte. O corpo foi transportado para o Instituto de Medicina Legal para ser autopsiado.
De acordo com a mesma fonte, a vítima mortal estava referenciada pelas autoridades por outros furtos e por violência doméstica contra a namorada. Pelas condições em que o corpo foi encontrado, e pelos objectos que estavam no local, foi chamada a Polícia Judiciária, que está a investigar o caso, não estando, para já, descartada a hipótese de crime.