Morreu Joaquim Coelho Pinto da Funerária Pinto & Rosário de Rio Maior

Empresário tinha 81 anos e dedicou mais de quatro décadas à agência que é uma das mais antigas da região

Joaquim Coelho Pinto, fundador da Agência Funerária Pinto & Rosário, de Rio Maior, morreu vítima de ataque cardíaco aos 81 anos. A morte do empresário foi no dia 22 de Janeiro e deixou a cidade consternada. Figura conhecida no concelho, dedicou mais de quatro décadas ao sector funerário, actividade que iniciou em 1979, depois de ter sido moleiro, funcionário público e vendedor de produtos veterinários .

Ao longo dos anos, tornou‑se uma referência local pela forma discreta e humana com que acompanhava famílias em momentos de luto. Na entrevista que concedeu a O MIRANTE em Março de 2024, sublinhava que “cada vez mais pessoas deixam o seu funeral pago e planeado”. A Funerária Pinto & Rosário, que fundou e dirigiu com o apoio de um dos filhos e de uma pequena equipa, é hoje uma das empresas mais antigas do ramo na região, com mais de quatro décadas de actividade.

Joaquim Pinto trabalhou como moleiro, foi funcionário público, vendedor de produtos veterinários até abrir a Agência Funerária Pinto & Rosário. Na entrevista disse que esteve para desistir da agência funerária, mas um senhor que era médico, já falecido, incentivou-o e quase o obrigou a não ceder, contando que um dia o levou à morgue onde assistiu a algumas autópsias e acabou por se habituar. E, sublinhou, foi a melhor decisão que tomou.