PSP localiza menor desaparecida há seis dias

A Polícia de Segurança Pública (PSP) localizou a 19 de Fevereiro uma menor que se encontrava desaparecida desde o dia 13, tendo sido posteriormente encaminhada em segurança para a instituição onde reside, na cidade de Vila Franca de Xira. Segundo comunicado da polícia, a intervenção foi conduzida pela 5ª divisão policial, cerca das 18h00, após ter sido comunicada às autoridades a situação de desaparecimento. No decurso das diligências os agentes conseguiram localizar a jovem na freguesia da Penha de França, em Lisboa. As autoridades confirmaram que a menor se encontrava ausente do local onde estava institucionalizada há seis dias.
Após a sua localização, os polícias afectos ao Programa Escola Segura procederam ao encaminhamento da jovem para a instituição responsável, garantindo que a mesma ficou entregue em segurança. A PSP aproveitou a ocasião para reforçar a importância da comunicação imediata de situações de desaparecimento, salientando que uma rápida sinalização permite uma resposta policial mais célere e eficaz.

