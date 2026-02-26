Rastreios gratuitos podem salvar vidas em Santarém

O cancro não espera e a prevenção também não. O Grupo de Apoio de Santarém da Liga Portuguesa Contra o Cancro promove no dia 28 de Fevereiro rastreios gratuitos ao Cancro da Pele e ao Cancro da Cavidade Oral, numa iniciativa que pretende alertar para a importância do diagnóstico precoce. A acção decorre entre as 09h00 e as 18h00, nas instalações da Liga, na Avenida dos Combatentes n.º 1, em Santarém, e destina-se a grupos de maior risco.

O rastreio do Cancro da Pele é dirigido a pessoas com mais de 50 anos, com historial familiar da doença, mais de 50 sinais, pele e olhos claros ou profissões com elevada exposição solar. Já o rastreio do Cancro Oral é destinado a fumadores com 40 ou mais anos, pessoas com dor persistente, lesões ou alterações na mucosa oral, aumento de volume anormal na boca ou vias aéreas superiores, bem como utentes referenciados pelo médico de família. A participação é gratuita e pode fazer a diferença. Detectar cedo é, muitas vezes, o primeiro passo para salvar uma vida, refere a organização.