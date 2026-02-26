uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2026-02-26
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2026.02.26 1ª página Sociedade Sismos com epicentro em Alenquer fi ...

Sismos com epicentro em Alenquer fizeram a terra tremer

Dois sismos de magnitude 4,1, com epicentro em Alenquer, foram sentidos em dezenas de concelhos. Apesar do susto não houve registo de danos pessoais ou materiais.

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Com um intervalo de apenas dois minutos, a terra tremeu duas vezes no dia 19 de Fevereiro, com dois sismos de magnitude 4,1 na escala de Richter, com epicentro na zona de Alenquer, a uma profundidade entre os 12 e os 14 mil metros. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), tratou-se dos abalos mais fortes registados na região nos últimos nove anos.
De acordo com o IPMA, o primeiro sismo ocorreu pelas 12h14, com epicentro a cerca de quatro quilómetros a oeste de Alenquer e profundidade estimada de 14 quilómetros. Cerca de dois minutos depois registou-se um segundo abalo, também com magnitude 4,1, mas com o hipocentro ligeiramente mais superficial.
Em Alenquer, onde o sismo foi sentido com maior intensidade, o tribunal foi evacuado por precaução. A câmara confirmou que não houve danos pessoais ou materiais. Os sismos foram sentidos com intensidade máxima IV/V na Escala de Mercalli Modificada em vários concelhos, nomeadamente Loures e Vila Franca de Xira, e com menor intensidade até uma distância de cerca de 150 quilómetros, incluindo Lisboa e outras zonas do Oeste.
A Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil confirmou que não tem registo de danos na sequência dos sismos, mas alertou a população para cuidados redobrados nas zonas com estruturas já fragilizadas pelas recentes tempestades.

PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...