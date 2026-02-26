Sismos com epicentro em Alenquer fizeram a terra tremer

Dois sismos de magnitude 4,1, com epicentro em Alenquer, foram sentidos em dezenas de concelhos. Apesar do susto não houve registo de danos pessoais ou materiais.

Com um intervalo de apenas dois minutos, a terra tremeu duas vezes no dia 19 de Fevereiro, com dois sismos de magnitude 4,1 na escala de Richter, com epicentro na zona de Alenquer, a uma profundidade entre os 12 e os 14 mil metros. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), tratou-se dos abalos mais fortes registados na região nos últimos nove anos.

De acordo com o IPMA, o primeiro sismo ocorreu pelas 12h14, com epicentro a cerca de quatro quilómetros a oeste de Alenquer e profundidade estimada de 14 quilómetros. Cerca de dois minutos depois registou-se um segundo abalo, também com magnitude 4,1, mas com o hipocentro ligeiramente mais superficial.

Em Alenquer, onde o sismo foi sentido com maior intensidade, o tribunal foi evacuado por precaução. A câmara confirmou que não houve danos pessoais ou materiais. Os sismos foram sentidos com intensidade máxima IV/V na Escala de Mercalli Modificada em vários concelhos, nomeadamente Loures e Vila Franca de Xira, e com menor intensidade até uma distância de cerca de 150 quilómetros, incluindo Lisboa e outras zonas do Oeste.

A Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil confirmou que não tem registo de danos na sequência dos sismos, mas alertou a população para cuidados redobrados nas zonas com estruturas já fragilizadas pelas recentes tempestades.