Turistas escapam ilesos ao tentarem atravessar ribeira de buggy em Coruche

A travessia de uma passagem submersa voltou a revelar-se perigosa numa zona conhecida pela força do caudal da ribeira de Sor em períodos de maior pluviosidade.

Três turistas de nacionalidade belga colocaram-se em situação de risco no dia 18 de Fevereiro, ao atravessarem a ribeira de Sor, na passagem de Entre Águas, em Santa Justa (Couço), concelho de Coruche, com três veículos buggy, tendo dois deles sido arrastados pela corrente. Segundo informação apurada, o alerta foi registado pelas 16h13. O primeiro pequeno veículo motorizado conseguiu completar a travessia com sucesso, mas os dois seguintes acabaram por ser levados pela força da água, numa altura em que o caudal se encontrava elevado. Não se registaram feridos, tendo o incidente provocado apenas danos materiais nas viaturas, que foram retiradas do curso de água.