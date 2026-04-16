Artistas plásticos de VFX com exposição colectiva em Alhandra

A Galeria de Exposições Augusto Bértholo, em Alhandra, inaugurou a 12 de Abril, a exposição colectiva “A arte em tempo de Abril”, uma iniciativa que reúne trabalhos de vários artistas do concelho de Vila Franca de Xira e propõe uma reflexão artística sobre os valores de liberdade, democracia e igualdade. A inauguração assinala mais uma colaboração entre a Associação dos Artistas Plásticos do Concelho de Vila Franca de Xira e a câmara municipal, no âmbito de um protocolo que visa promover a cultura e valorizar as artes plásticas na região.

A exposição surge integrada nas comemorações da Revolução dos Cravos, evocando a memória colectiva de um dos momentos mais marcantes da história contemporânea portuguesa. De entrada livre, a exposição está em exibição até dia 3 de Maio, podendo ser visitada de quarta-feira a domingo, entre as 9h30 e as 12h30, e das 14h00 às 17h30.