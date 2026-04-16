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Edição de 2026.04.16 1ª página Cultura e Lazer Associação Coral Ares Novos celebra ...

Associação Coral Ares Novos celebra aniversário com concerto em Alverca

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A Associação Coral Ares Novos assinala o seu 28.º aniversário com um concerto comemorativo que promete reunir amantes da música coral num momento de celebração e partilha cultural. O evento está marcado para o dia 19 de Abril, domingo, pelas 16h30, e terá lugar na Sociedade Filarmónica e Recreio Alverquense, em Alverca.
O concerto, segundo a associação, contará com a participação do Grupo Coral Vocale Allegro, convidado especial, e do próprio Grupo Coral Ares Novos, anfitrião da iniciativa. Juntos, os dois grupos prometem proporcionar ao público um repertório diversificado, reflectindo a riqueza e a expressividade do canto coral.

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