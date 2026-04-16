Associação Coral Ares Novos celebra aniversário com concerto em Alverca

A Associação Coral Ares Novos assinala o seu 28.º aniversário com um concerto comemorativo que promete reunir amantes da música coral num momento de celebração e partilha cultural. O evento está marcado para o dia 19 de Abril, domingo, pelas 16h30, e terá lugar na Sociedade Filarmónica e Recreio Alverquense, em Alverca.

O concerto, segundo a associação, contará com a participação do Grupo Coral Vocale Allegro, convidado especial, e do próprio Grupo Coral Ares Novos, anfitrião da iniciativa. Juntos, os dois grupos prometem proporcionar ao público um repertório diversificado, reflectindo a riqueza e a expressividade do canto coral.