Baile da Pinha em Vila Nova da Rainha

A banda Cristais da Noite vai animar o Baile da Pinha, no dia 18 de Abril, no Pavilhão da UDR – União de Desporto e Recreio, em Vila Nova da Rainha. O evento, tem como objectivo a angariação de fundos para a Festa de Santa Marta 2026.

Com mais de 15 anos de carreira, a banda Cristais da Noite é composta por 10 elementos. Prometem uma noite animada, com um espectáculo diversificado, desde o popular ao rock, ritmos brasileiros e africanos. O grupo, que já conta com várias participações televisivas, conta ainda com quatro músicas originais. Os Cristais da Noite são formados por Nuno, nas guitarras, Nelson, nos sintetizadores, Célia, Marco e Daisy, na voz, e Sérgio Gameiro, na bateria.