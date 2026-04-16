Bienal de Fotografia de VFX recebe obras candidatas até 23 de Abril

A Bienal de Fotografia de Vila Franca de Xira (BF26) abriu o período de candidaturas para apresentação de trabalhos, que decorre até 23 de Abril, convidando fotógrafos a submeterem as suas obras no âmbito das três temáticas a concurso: “Prémio Bienal de Fotografia”, “Prémio Concelho de Vila Franca de Xira” e “Prémio Tauromaquia”.

Organizada pela Câmara de Vila Franca de Xira desde 1989, a Bienal de Fotografia tem como objectivo promover a fotografia enquanto expressão artística, afirmando-se como um espaço de interacção cultural, participação e divulgação artística. Ao longo das várias edições, o evento tem-se consolidado como uma referência nacional na área da fotografia.

Para a edição deste ano, o regulamento estabelece novos valores para os prémios. O Prémio Bienal de Fotografia terá o valor de 10.000 euros, enquanto o Prémio “Concelho de Vila Franca de Xira” e o Prémio “Tauromaquia” terão o valor de 2.000 euros cada. Os autores poderão candidatar-se a apenas um dos prémios, podendo submeter até um máximo de 30 imagens inéditas.

A BF26 decorrerá entre 21 de Novembro de 2026 e 7 de Março de 2027, no Celeiro da Patriarcal, naquela que será a 19.ª edição. Entretanto, até dia 17 de Maio, está patente na Galeria Sem Palavras, na Fábrica das Palavras, a exposição “Premiados da Bienal Fotografia: 2016-2024”. Com curadoria de David Santos, director científico do Museu do Neo-Realismo, a mostra permite revisitar diferentes abordagens e percursos autorais que têm marcado o panorama da fotografia contemporânea no concelho.