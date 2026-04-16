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Edição de 2026.04.16 1ª página Cultura e Lazer Caminhada solidária para apoiar os ...

Caminhada solidária para apoiar os Bombeiros Torrejanos

Iniciativa de cariz solidário vai decorrer no sábado, 1 de Maio, revertendo a favor da associação humanitária.

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A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários Torrejanos e a Farmácia Da Terra estão a organizar uma caminhada que se vai realizar num percurso de seis quilómetros, no sábado, 1 de Maio. A iniciativa de carácter solidário reverte a favor daquela instituição humanitária, através de donativos dos inscritos. A caminhada vai ter início na Farmácia da Terra, em Torres Novas, pelas 09h30, mas às 08h45 os participantes podem levantar o kit. A hora prevista de término é às 12h00. As vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas no site Da Terra na Internet.

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