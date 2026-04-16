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Edição de 2026.04.16 1ª página Cultura e Lazer Casa dos Beirões organiza Noite de ...

Casa dos Beirões organiza Noite de Fados em Santarém

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A Casa dos Beirões no Ribatejo vai organizar uma Noite de Fados no dia 18 de Abril, sábado, na Casa do Campino, em Santarém. O evento, que conta também com jantar, tem carácter solidário, para angariação de fundos para a construção do complexo social da associação. As portas abrem pelas 19h30 e em palco vão estar as fadistas Andreia Coelho e Madalena Gil, acompanhadas pelos guitarristas Nani, Diogo Ferreira e Ginestal Martins. As inscrições podem ser feitas até dia 15 de Abril. Mais informações podem ser obtidas através do email casadosbeiroes@sapo.pt.

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