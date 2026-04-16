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Edição de 2026.04.16 1ª página Cultura e Lazer Castelo de Almourol com visita guia ...

Castelo de Almourol com visita guiada

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A Câmara de Vila Nova da Barquinha assinala o Dia Internacional dos Monumentos e Sítios com a organização de uma visita orientada ao Castelo de Almourol, marcada para dia 18 de Abril, às 15h00. O programa inclui a travessia de barco entre o cais de Tancos e o monumento, permitindo aos visitantes apreciar a paisagem do rio Tejo e recriar o percurso tradicional de acesso à fortificação templária. A participação tem um custo de 4 euros por pessoa, sendo gratuita para crianças até aos seis anos. A inscrição é obrigatória e está limitada ao número de vagas disponíveis, devendo ser efectuada através do email turismo@cm-vnbarquinha.pt ou do telefone 249 720 353.

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