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Edição de 2026.04.16 1ª página Cultura e Lazer Entroncamento recebe apresentação d ...

Entroncamento recebe apresentação de livro

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O auditório da Escola EB 2/3 Dr. Ruy D’Andrade recebe, no dia 19 de Abril, pelas 16h00, a apresentação do livro “Mário”, da autora Sandrina Esteves, numa sessão dirigida a crianças, famílias e educadores. A obra propõe uma abordagem sensível a temas como a segurança infantil, a empatia e a importância dos laços comunitários, transmitindo a ideia de que pequenos gestos podem contribuir para a construção de redes de cuidado e protecção.

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