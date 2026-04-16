Entroncamento recebe apresentação de livro

O auditório da Escola EB 2/3 Dr. Ruy D’Andrade recebe, no dia 19 de Abril, pelas 16h00, a apresentação do livro “Mário”, da autora Sandrina Esteves, numa sessão dirigida a crianças, famílias e educadores. A obra propõe uma abordagem sensível a temas como a segurança infantil, a empatia e a importância dos laços comunitários, transmitindo a ideia de que pequenos gestos podem contribuir para a construção de redes de cuidado e protecção.