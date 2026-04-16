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Edição de 2026.04.16 1ª página Cultura e Lazer Ereira recebe concerto “Canções de ...

Ereira recebe concerto “Canções de Abril”

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A Sociedade Filarmónica Ereirense vai promover, no dia 26 de Abril pelas 17h00, um concerto para celebrar os 52 anos da Revolução de Abril, na Casa do Povo de Ereira. O espectáculo intitulado de “Canções de Abril, Canções de Liberdade”, assenta na premissa de concerto narrativo, contando a história através de algumas das maiores emblemáticas músicas de intervenção, de maneira a revisitar o antes, o durante e o pós-revolução. A organização convida toda a comunidade a estar presente na iniciativa cultural.

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