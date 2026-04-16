Rui Estrela (vereador CM Torres Vedras; Henrique Santos (adjunto do Presidente da CMVFX) e José Arruda (secretário-geral AMPV) - FOTO CM Vila Franca de Xira

Festival de vinho de VFX é evento do ano em Lisboa

Na edição de 2025, o festival Xira Wine Fest contou com a participação de 44 produtores, entre pequenos e grandes agentes do sector, e ultrapassou os 3 mil visitantes.