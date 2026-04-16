Livro sobre a Quinta da Gafaria apresentado em Santarém

O livro “A Quinta da Gafaria - Razões históricas de um topónimo d’além Tejo”, da autoria de António Monteiro, vai ser lançado no dia 17 de Abril, pelas 18h00, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Santarém. A apresentação da obra vai estar a cargo do Luís António Mata, técnico superior de História ao serviço da Câmara de Santarém.

“A Quinta da Gafaria, hoje no concelho de Almeirim, tem existência que remonta ao século XVI. Foi propriedade de notáveis e influentes personagens da vida social, política e jurídica do nosso país, incluindo o célebre Intendente Pina Manique. O seu topónimo induziu na comunidade envolvente, daquém e “d’além Tejo”, a convicção de ter sido em período remoto uma gafaria para acolhimento de leprosos. Apura-se, todavia, que a razão do nome, decorreu do facto de as casas e terras terem pertencido ao Hospital de S. Lázaro de Santarém, hospício administrado pela Santa Casa da Misericórdia a partir de 1611 como “senhorio directo” da Quinta”, lê-se na sinopse da obra editada pelo Centro de Investigação Joaquim Veríssimo Serrão.