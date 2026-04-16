Marisol Noronha levou o circo e o legado da sua família à final do Got Talent
Marisol Noronha tem 22 anos, vive no Chouto, concelho da Chamusca, e foi uma das grandes revelações do Got Talent Portugal, onde chegou à final e ficou perto da vitória. A jovem artista de circo, natural de Beja, conquistou o público com números aéreos de grande exigência técnica e uma presença em palco que não deixou ninguém indiferente.
Pertencente à sétima geração de uma família de artistas circenses, Marisol cresceu num meio que carece de maior reconhecimento em Portugal. Começou a actuar aos nove anos com hula hoops e, aos 12, virou-se para as artes aéreas, seguindo as pisadas do bisavô trapezista. O percurso no programa da RTP foi também uma forma de dar visibilidade a uma arte que considera injustamente esquecida em Portugal. Apesar do carinho do público, diz que o circo continua sem o reconhecimento e os apoios que merece, não sendo tratado como verdadeira cultura pelo Estado. A participação no concurso, incentivada pela família, acabou por superar todas as expectativas.

