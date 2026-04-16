Colectivo de Vila Chã de Ourique festeja com homenagem à sua identidade cultural - foto arquivo O MIRANTE

Os Campinos de Vila Chã chegam aos 90 anos depois de um ano de incerteza sobre o futuro

Noventa anos depois da fundação, e após um período em que a continuidade da associação chegou a estar em causa, o Rancho Folclórico Os Campinos, de Vila Chã de Ourique, assinala no dia 19 de Abril o aniversário com uma jornada de festa, folclore e homenagem àqueles que ajudaram a manter viva uma das mais antigas expressões da identidade cultural da freguesia.