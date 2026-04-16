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Edição de 2026.04.16 1ª página Cultura e Lazer Peça “Portugal não é um País Pequen ...

Peça “Portugal não é um País Pequeno” para ver em Santarém

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O Teatro Sá da Bandeira, em Santarém, vai ter em palco na noite de 17 de Abril o espectáculo de teatro documental Portugal não é um País Pequeno, uma criação da companhia Hotel Europa que reflecte sobre a ditadura e a presença portuguesa em África. A peça integra o programa das comemorações do 25 de Abril, promovidas pela Câmara de Santarém e pelas Comemorações Populares do 25 de Abril – Associação Cultural, em colaboração com várias associações do concelho. Com criação e interpretação de André Amálio, o espectáculo, com início marcado para as 21h30, tem música original de Pedro Salvador, natural de Santarém. Os bilhetes custam 5 euros.

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