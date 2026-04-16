Atletas da Póvoa de Santa Iria com bons resultados no kempo

Os atletas da Michael Team Loyos Fighting (MTLF) da Póvoa de Santa Iria alcançaram resultados de destaque no Campeonato Regional Centro-Sul de Kempo, realizado nas Caldas da Rainha. No total, foram conquistados 14 títulos de campeões regionais, cinco títulos de vice-campeões e oito medalhas de bronze, um balanço extremamente positivo que o clube diz reflectir o trabalho, dedicação e empenho de atletas e treinadores ao longo da época. O Campeonato Regional Centro-Sul de Kempo serviu como prova de apuramento para os Campeonatos Nacionais nas disciplinas de velocidade e formas. A competição decorreu sob a égide da Federação Portuguesa de Lohan Tao Kempo UPD e contou com a participação de vários atletas e equipas da região.