Canoagem do programa Mais Lezíria com diversas etapas até Julho

As inscrições para a primeira etapa de Canoagem do programa Mais Lezíria abriram a 6 de Abril e decorrem online, através do site e redes sociais da Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT). A primeira prova realiza-se a 19 de Abril, num percurso pelo rio Tejo entre a Quinta da Cardiga, na Golegã, e o Porto das Mulheres, na Chamusca.

O programa prevê mais cinco etapas de canoagem, começando pelo percurso entre o Porto das Mulheres e o Patacão (Alpiarça), a 10 de Maio, seguido do percurso entre o Patacão e a Ribeira de Santarém, a 31 de Maio. A 14 de Junho, decorre a etapa quatro, entre a Ribeira de Santarém e Valada, e a 28 de Junho a etapa cinco entre Valada (Cartaxo) e o Cais de Valada (Salvaterra de Magos). A etapa seis, última prevista no programa, decorre a 19 de Julho entre Vala Nova (Benavente) e o Palácio da Rainha (Azambuja). O programa inclui ainda uma sessão de canoagem nocturna em Rio Maior, a 3 de Julho, às 21h00.

O Mais Lezíria abrange os onze municípios associados da CIMLT (Almeirim, Alpiarça, Azambuja, Benavente, Cartaxo, Chamusca, Coruche, Golegã, Rio Maior, Salvaterra de Magos e Santarém) e prevê ao longo do ano actividades variadas, desde caminhadas e cicloturismo a torneios de sueca, petanca e boccia, entre outras. Todas as inscrições são gratuitas e o programa tem como objectivo promover a prática desportiva, a integração social e o

bem-estar da população.