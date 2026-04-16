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Edição de 2026.04.16 1ª página Desporto Sub13 do CADE pentacampeãs distrita ...

Sub13 do CADE pentacampeãs distritais em futebol feminino

Clube do Entroncamento somou o título distrital do escalão Sub13 ao que já tinha conquistado em Sub15, apurando-se para disputar as taças nacionais desses escalões.

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A equipa feminina de Sub13 do CADE sagrou-se campeã distrital de Futebol 7, alcançando o quinto título distrital consecutivo nesse escalão. Ao longo da época, a equipa do Entroncamento somou 16 jogos, com 14 vitórias, um empate e uma derrota (esta na última jornada já com o título garantido), registando 98 golos marcados e apenas 10 sofridos, tendo o ataque mais concretizador e a defesa menos batida. O ADRC Vasco da Gama ficou em segundo lugar.
Para além do pentacampeonato das Sub13, o clube do Entroncamento conquistou também o título distrital no escalão Sub15. Ambas as conquistas garantem ao CADE a representação do distrito e da Associação de Futebol de Santarém nas respetivas Taças Nacionais. O clube assegurou ainda o apuramento da equipa Sub19 para a fase de campeão do Campeonato Nacional Feminino Sub-19 II Divisão. O CADE destaca que a este conjunto de conquistas junta-se ainda a chamada da atleta Renata Pina ao estágio da Selecção Nacional Feminina Sub17.
Citado em nota de imprensa, o coordenador do futebol feminino do CADE, Pedro Neves, destacou o trabalho colectivo como base do sucesso. “Este momento de sucesso está sustentado no trabalho de uma equipa de pessoas competentes e dedicadas, que acreditam no projecto e contribuem para o desenvolvimento do futebol feminino, em particular das nossas atletas, que têm sido inexcedíveis no empenho e na vontade de continuar a evoluir”.
Sobre o impacto destes resultados e o futuro, acrescentou: “Os objectivos estratégicos estão dependentes da direcção do clube. A nós compete-nos continuar a trabalhar, a promover o crescimento das nossas atletas e lutar pelas melhores classificações possíveis nas Taças Nacionais que iremos agora disputar”.

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