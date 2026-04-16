uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2026-04-16
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2026.04.16 1ª página Desporto Tomar ganha novo Footpark para pôr ...

Tomar ganha novo Footpark para pôr a cidade a jogar

Tomar ganhou um novo espaço para jogar, conviver e mexer-se, com a inauguração de um minicampo Footpark que quer pôr os mais novos a praticar desporto e a ocupar o espaço público de forma saudável.

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Tomar passou a contar com mais um espaço dedicado ao desporto e à vida activa com a inauguração, na terça-feira, 7 de Abril, de um novo minicampo de futebol aberto à comunidade, instalado nas traseiras da PSP de Tomar. O equipamento integra o projecto Footpark, promovido pela Missão Continente e pela Fundação do Futebol, em parceria com autarquias, e tem como principal objectivo incentivar hábitos de vida saudáveis e reforçar a prática desportiva, sobretudo entre os mais jovens. A cerimónia de inauguração contou com a presença do antigo internacional português Jorge Andrade, padrinho do equipamento, e reuniu várias entidades locais e nacionais ligadas ao poder local e ao futebol. Entre os presentes estiveram o presidente da Câmara Municipal de Tomar, Tiago Carrão, o presidente da União de Freguesias de São João Baptista e Santa Maria do Olival, Alexandre Horta, e o presidente da Associação de Futebol de Santarém, Joaquim Martinho. A criação deste minicampo insere-se numa estratégia de proximidade à comunidade, procurando criar condições para que crianças, jovens e famílias tenham acesso gratuito a espaços de prática informal de desporto. O Footpark pretende precisamente levar o futebol para o espaço público, transformando zonas urbanas em locais de convívio, actividade física e inclusão. O novo equipamento de Tomar é o 12.º a ser inaugurado em todo o país no âmbito deste programa, que prevê a construção ou requalificação de 32 minicampos até 2027, em diferentes pontos do território nacional. Com esta nova infra-estrutura, Tomar reforça a oferta de espaços ao ar livre para a prática desportiva e ganha mais um ponto de encontro para a comunidade, num investimento que junta promoção da saúde, ocupação positiva dos tempos livres e valorização do espaço urbano, refere a autarquia.

Mais Notícias

    A carregar...