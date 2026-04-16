uma parceria com o Jornal Expresso

Edição Diária >

Edição Semanal >
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
 31 anos do jornal o Mirante
Última Edição
Edição de 2026-04-16
O Mirante Online
Arquivo
Assinaturas
Expresso
História de O MIRANTE
Termos de utilização do site
Política de cookies
Estatuto editorial
Lei da transparência
Ficha técnica
Contactos
Edição de 2026.04.16 1ª página Economia Câmara do Entroncamento quer compen ...

Câmara do Entroncamento quer compensar baixos salários com descontos no comércio local

Presidente da autarquia admite que muitos funcionários municipais vivem com remunerações “indignas” e anuncia negociações com ginásios, clínicas e lojas para criar um pacote de benefícios.

partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A Câmara do Entroncamento está a preparar um programa de descontos para os trabalhadores municipais, numa tentativa de atenuar os baixos salários praticados na administração pública. A medida foi anunciada pelo presidente da autarquia, Nelson Cunha, na reunião de câmara de 7 de Abril, depois de o vereador Ricardo Antunes (PS) ter alertado para as dificuldades económicas sentidas por muitos funcionários do município. No debate sobre a valorização dos trabalhadores, Ricardo Antunes falou em “indignidade atroz” para descrever os salários de quem assegura funções essenciais no concelho, sublinhando que há funcionários que chegam a meio do mês sem saber como vão pagar despesas básicas. O vereador socialista defendeu que a autarquia deve procurar soluções que permitam aos trabalhadores melhorar o seu rendimento, nomeadamente através de horários diferenciados, turnos e uma gestão mais racional dos equipamentos municipais. Na sua opinião, com mais flexibilidade e organização, seria possível criar condições para que alguns funcionários pudessem desempenhar outras funções sem prejuízo do serviço público.
Nelson Cunha concordou com o diagnóstico e admitiu que há trabalhadores do município a exercer funções que deveriam ser mais bem pagas. Sem margem para mexer directamente nos salários, por dependerem das regras impostas pelo Estado, o autarca anunciou que o executivo está a negociar um conjunto de parcerias com ginásios, dentistas, oftalmologistas e comércio local para criar um pacote de descontos dirigido aos funcionários municipais. “Estamos a trabalhar num programa de colaboração onde pretendemos que ginásios, dentistas, oftalmologistas, todo o tipo de comércio e serviços façam um pack de desconto com a Câmara Municipal”, revelou. Segundo Nelson Cunha, esta será uma forma indirecta de melhorar as condições de vida dos trabalhadores. “Directamente não conseguimos incrementar os honorários, mas indirectamente conseguimos, e é isso que temos estudado”, disse, acrescentando que, “já que o Governo não o faz, fazemos nós”.

Mais Notícias

    A carregar...